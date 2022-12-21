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НовостиОбщество21 декабря 2022 15:37

В Предгорном округе Ставрополья построят новый водовод в 2023 году

Он обеспечит качественным водоснабжением еще семь населенных пунктов
Инна МОРОЗОВА

В 2023 году на Ставрополье построят новый водовод, который обеспечит качественным водоснабжением семь населенных пунктов Предгорного округа это почти 25 тыс. человек.

Проблема с дефицитом воды решится в селах Юца, Этока, Садовое, Привольное, поселке Песковском, хуторах Тамбукан и Новая Пролетарка, а также в южной части города-курорта Пятигорск.

Водовод построят по поручению главы региона Владимира Владимирова за 850 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов, сообщает пресс-служба губернатора.

Протяженность водовода составит 36 км.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье торжественно открыли отремонтированную трассу Минеральные воды Кисловодск протяженностью в 46 км. В режиме видеоконференцсвязи в церемонии участвовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.