Прокуратура Ставрополья выехала к месту массовой гибели журавлей

В четверг, 22 декабря, сотрудники прокуратуры Ставропольского края по поручению главы надзорного ведомства Юрия Немкина прибыли в Петровский округ для проведения дополнительной проверки по факту массовой гибели птиц и животных.

Серые журавли, занесенные в Красную книгу, и другие животные продолжают гибнуть в Ставропольском крае. В регионе зафиксировано уже 1700 случаев. Больше всего в Петровском округе.

Специалисты установили, что причиной массовой гибели преимущественно стало отравление фосфидом цинка, который официально запрещен.

Ранее сообщалось, что Минздрав Ставрополья рекомендовал избегать места массового скопления людей из-за свиного гриппа

На территории региона активно распространяется штамм группы А (H1N1) или свиной грипп.