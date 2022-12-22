Дети участников СВО смогут бесплатно посещать детсады на Ставрополье

В Ставропольском крае дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать детские сады.

Соответствующие изменения в краевой закон «Об образовании» одобрили депутаты парламента региона.

Законопроект о получении 100% компенсации за оплату детсада вступает в силу с 1 января 2023 года.

В пресс-службе Думы Ставропольского края уточнили, что компенсацию выплатят семьям участников СВО, чьи дети ходят в государственный или муниципальный детсад.

Ранее сообщалось, что почти двести переселенцев из Донецкой и Луганской республик трудоустроились в Ставрополе. В центр занятости обратились триста сорок один человек