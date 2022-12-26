На Ставрополье будут судить замминистра имущественных отношений

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя имущественных отношений Ставропольского края Ирины Моргуновой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия чиновница приказала подчиненным завысить стоимость закупок при заключении двух госконтрактов. В результате их стоимость была увеличена на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Ставрополя, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе осудят подрядчика за мошенничество на 22 млн рублей.

Более 14,2 млн рублей с неоплаченной работы были похищены обвиняемым и неизвестными. Кроме того, с сентября 2018 по январь 2019 года злоумышленник совершил ряд операций, чтобы «отмыть» 8 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Ставрополя.