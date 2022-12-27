Прорыв трубы в Невинномысске связали с прошедшим землетрясением

В Невинномысске на Ставрополье после прорыва трубы землетрясение стало одной из возможных причин происшествия. Изношенность водопровода могла поспособствовать происшествию. Местные журналисты, на которых ссылается администрация, провели расследование.

Было выяснено, что в некоторые дни магнитуда толчков составляла 5,5 балла, в другие – 4,2. При этом глубина толчков доходила до 40 километров. Изношенность труб играет немаловажную роль, а сейсмические толчки могли способствовать прорыву.

Точную причину происшествия не выяснили, однако есть предположения. О том, починили ли инженерные сооружения, коммуникации и трубы, в публикациях журналистов и администрации не сообщается.

Также напомним, что на Ставрополье четыре скважины с минеральной водой вернули в госсобственность. Неизвестно как имущество оформили на третьи лица, что нарушает действующее законодательство. Суд признал незаконность и вернул скважины государству.