Ставрополье продолжит поддержку бойцов-участников спецоперации в 2023 году

В 2023 году Ставропольский край продолжит поддержку бойцов-участников специальной военной операции. Сейчас в зоне боевых действий находятся добровольцы, призванные в рамках частичной мобилизации и контрактники.

На первом еженедельном совещании в правительстве Ставрополья губернатор обозначил основные приоритеты работы на текущий год. По словам главы региона, бойцы должны чувствовать поддержку, поэтому основным направлением стала поддержка участников спецоперации и их семей.

Кроме того, в конце 2022 года в правительстве начали разрабатывать законопроекты для оказания поддержки участников спецоперации и их семей. С 1 января 2023 года дети бойцов могут бесплатно посещать детские сады. На данный момент готовится еще один проект, расширяющий соцзащиту военнослужащих.

— Мы должны провести работу над проектом закона так, чтобы он мог быть рассмотрен уже на февральском заседании краевой думы, – сказал губернатор Ставропольского края.