12 школ и детских садов построят на Ставрополье в 2023 году

В Ставропольском крае в 2023 году достроят шесть школ и шесть детских садов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Общее число мест в новых школах составит 5 128. Так, в селе Прасковея Буденновского округа откроется школа на 696 мест, в селе Кочубеевском - на 440 мест, на 1002 места - в Михайловске, в Кисловодске и Ессентуках на 1000 мест каждая и в Ставрополе - на 990 мест.

Также по нацпроекту «Демография» в регионе до конца 2023 года введут в эксплуатацию шесть детсадов на 840 мест: два в Нефтекумском округе и по одному в селе Заветном Кочубеевского округа, селе Ростовановском Курского округа, в Михайловске и Ставрополе.

Отмечается, что в 2023-2024 годах планируется начать возведение еще пяти образовательных учреждений на 5 325 мест: по одной в Пятигорске, Ессентуках и Михайловске и двух в краевой столице.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минеральных Вод построят новый терминал к 2025 году. Проект уже прошел экспертизу.