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НовостиОбщество9 января 2023 16:27

Губернатор Ставрополья поручил держать на контроле ситуацию с наличием лекарств в аптеках

Эпидситуация в регионе остается стабильной
Инна МОРОЗОВА

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил проверять аптеки на наличие медикаментов, чтобы не допустить дефицита. Это прозвучало на заседании краевого совета по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. По словам губернатора, Ставрополье готово к борьбе не только с ковидом, но и гриппом.

Владимир Владимиров напомнил, что в пик заболеваемости в аптеках возникает ажиотажный спрос на лекарства. Он поручил краевому Минздраву и главам территорий держать вопрос на контроле и принимать соответствующие меры при признаках дефицита.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье построят 12 школ и детских садов.