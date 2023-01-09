Губернатор Ставрополья поручил держать на контроле ситуацию с наличием лекарств в аптеках

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил проверять аптеки на наличие медикаментов, чтобы не допустить дефицита. Это прозвучало на заседании краевого совета по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. По словам губернатора, Ставрополье готово к борьбе не только с ковидом, но и гриппом.

Владимир Владимиров напомнил, что в пик заболеваемости в аптеках возникает ажиотажный спрос на лекарства. Он поручил краевому Минздраву и главам территорий держать вопрос на контроле и принимать соответствующие меры при признаках дефицита.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на Ставрополье построят 12 школ и детских садов.