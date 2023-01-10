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НовостиОбщество10 января 2023 16:14

На Ставрополье синоптики прогнозируют штормовой ветер 11 января

Порывы будут достигать 28 м/с
Инна МОРОЗОВА

Ставропольский Гидрометцентр предупредил жителей региона о штормовом ветре в среду, 11 января 2023 года. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю предупредили, что сильный ветер может стать причиной различных ЧП на дорогах. Жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, шатких конструкций, линий электропередач.

По данным ведомства, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 20-25 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 28 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на трассах Ставропольского края 10 января усилились снег и ветер. Из-за скользкой дороги велика опасность дорожно-транспортных происшествий.