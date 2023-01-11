Коммунальщики всю ночь чистили дороги Ставрополя из-за ветра и снега

В Ставрополе коммунальщики всю ночь с 10 на 11 января чистили снег на дорогах, так как ветер и непрекращающийся снег не позволяли полностью очистить дорожное покрытие. Работы продолжаются и сейчас, а в городе возможны пробки из-за непогоды.

— Поэтому рекомендуем раньше выезжать с учётом погодных пробок, так как поток транспорта медленный. Остерегайтесь необдуманных маневров и держите дистанцию, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Ранее на Ставрополье из-за сильной непогоды временно закрыли трассу «Минеральные Воды – Кисловодск». Водителям рекомендуют отказаться от поездок в направлении перекрытой трассы и объехать участок по другим дорогам.

Напомним, что на Ставрополье синоптики прогнозируют штормовой ветер сегодня, 11 января. Порывы будут достигать 28 м/с. Жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, шатких конструкций, линий электропередач.