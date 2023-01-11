На передовую спецоперации отправят первую партию ставропольских бронежилетов

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

Со Ставрополья для участников специальной военной операции подготовили к отправке 300 бронежилетов. Все они сделаны местными предприятиями, которые за несколько месяцев наладили выпуск брони, прошли сертификацию и готовы к серийному производству.

— Всего за несколько месяцев нашим предприятиям удалось наладить выпуск этого сложного изделия. Это хороший результат. Мы обязательно передадим 300 первых бронежилетов нашим военным, – пишет губернатор Ставропольского края в соцсетях.

Кроме того, предприятия региона также перестроились на выпуск других товаров, востребованных военными: нательное белье, спальные мешки, экипировка, печи для обогрева и прочего. Свыше 57 тысяч изделий создали ставропольские организации для бойцов.

Также напомним, что Ставрополье продолжит поддержку бойцов-участников спецоперации в 2023 году. В конце 2022 года в правительстве начали разрабатывать законопроекты для оказания поддержки участников спецоперации и их семей.