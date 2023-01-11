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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:56

В Кисловодске поступили сообщения о минировании всех школ

Экстренные службы начали проверку зданий
Данил Юрков

На электронные почты всех школ города Кисловодска на Ставрополье пришло сообщение о минировании зданий. На данный момент, сообщает глава города-курорта, проводится эвакуация.

— Сообщения поступили на электронную почту школ города-курорта. Экстренные службы начали проверку зданий. Идет эвакуация учащихся и сотрудников учебных учреждений, – пишет глава Кисловодска в социальных сетях.

После проверки, если взрывчатых веществ в зданиях не окажется, работа продолжится в штатном режиме. В противном случае службы начнут разминировать снаряды. Ложные ли это сообщения или нет, выяснится позже.

Также вчера, 10 января, в Кисловодске уже сообщали о минировании банкоматов, которые установлены возле главного входа в Центральный городской рынок. Службы провели проверку – угроза оказалась ложной.