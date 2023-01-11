Сергей Меняйло оценил ход реализации инвестропектов «Алания парк» и «Казачий хутор»

Фото: официальный портал Республики Северная Осетия - Алания

Рекреационный комплекс «Алания парк» уже нынешним летом готов принять первых посетителей – к этому времени планируется ввести в эксплуатацию колесо обозрения и подвесную пассажирскую канатную дорогу.

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло ознакомился с ходом строительных работ на крупном объекте, входящем в перечень мероприятий по реализации «прорывных» проектов.

Как рассказал руководитель проекта Олег Карсанов, в ближайшее время завершится первый этап строительства на северном склоне Лысой горы, остальные строительно-монтажные работы будут продолжаться параллельно: объект планируется сдавать поэтапно.

– На сегодняшний день окончены работы по устройству систем водоснабжения, водоотведения, полностью подано электроснабжение на северный и южный склоны горы Лысой. Завершаются мероприятия по газоснабжению. Строительство инфраструктуры – это крайне важный и незаметный для посторонних глаз этап, и он практически пройден.

Сейчас идет активная подготовка к установке колеса обозрения, в ближайшее время начнем монтаж конструкции. Также установлены опоры под канатную дорогу. Ее протяженность – 1620 м, а длина горнолыжной трассы – 1700 м. Канатная дорога будет готова уже в феврале, гости курорта смогут подниматься наверх, а далее – продолжать свое движение по экологическим тропинкам, которые расположатся на верхней части горы Лысая, – сообщил Олег Карсанов.

Подготовлена территория и под горнолыжную трассу круглосуточного обслуживания с ночным освещением. Помимо нее курорт будет располагать гостиницами, ресторанами, кафе, маршрутами для катания на горных велосипедах. Строительство этих объектов предусмотрено на следующих этапах.

На южном склоне планируется создать тематический семейный парк, который будет поделен на тематические зоны. Гостям предложат широкий выбор аттракционов для всех возрастных групп с высоким уровнем безопасности. Кроме того, на территории парка предусмотрены социальные объекты со свободным доступом: зоны отдыха, спортивные площадки и т.д.

Напомним, строительство комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк» началось в Северной Осетии в 2020 году. Протоколом заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, «Алания парк» внесен в сводный перечень новых инвестиционных проектов субъектов России.

Еще один инвестроект, входящий в перечень «прорывных» – крупное плодоводческое хозяйство «Казачий хутор», яблоневые сады которого расположены в окрестностях станицы Архонской.

Глава республики ознакомился с результатами проделанной работы: на сегодняшний день, по словам инвестора Сергея Кациева, проект реализован на 95%.

В Северной Осетии компания работает с 2016 года. «Казачий хутор» занимается выращиванием яблок по интенсивной технологии, систематически расширяя площадь садов и развивая инфраструктуру. На территории предприятия построен цех по производству пластиковой тары, необходимой для сбора урожая. Функционирует и современное фруктохранилище на 50 тыс. тонн, где установлено высокотехнологичное оборудование для сортировки и хранения фруктов.

– Подобного холодильного оборудования, как в нашем плодохранилище, пока в России нет – с такой мощностью, с такими качественными параметрами. Мы взяли всё самое лучшее, в том числе, закупили запчасти на несколько лет. Теперь мы можем сохранять почти 100% урожая по отдельным сортам до 12 месяцев, а в среднем – около 10 месяцев, – рассказал Сергей Кациев.

Также он отметил, что предприятие весной высадит еще 100 га фруктов. Таким образом, площадь садов составит 1100 га. Кроме того, на «Казачьем хуторе» отлажен процесс полного цикла производства продукции – выращивание, проверка качества,расфасовка и упаковка, хранение.

Сергей Меняйло подчеркнул, что «Казачий хутор» по своим и технологиям, и параметрам не уступает лучшим предприятиям мира.

– Инвестор – молодец, все делает быстро и четко. Есть программа дальнейшего развития предприятия, я думаю, мы пойдем дальше. Самое главное, что продукция представлена уже во всех сетевых магазинах – от Дальнего Востока до наших западных рубежей. И объем ее только наращивается.

Реализация инвестпроектов – один из ключевых факторов развития республики. Мы работаем в этом направлении и предоставляем инвесторам соответствующие преференции – снижаем налоговую ставку, стоимость аренды и так далее. И это дает результаты. «Казачий хутор» – тому подтверждение. Это и рабочие места, и налоговые отчисления (а предприятие зарегистрировано в республике), и, что крайне важно, имидж региона – наше имя звучит, наши яблоки из станицы Архонская знает вся Россия, и не только, – отметил Сергей Меняйло.

Напомним, в Северной Осетии реализуется пять «прорывных» проектов, составляющих основу модели экономического развития республики. Их общая стоимость – 64 млрд рублей, из которых 54 млрд – внебюджетные средства. Планируемое количество новых рабочих мест составляет 7,5 тыс. С начала реализации проектов уже вложено более 14 млрд частных инвестиций и создано порядка 600 рабочих мест.

Всесезонный тематический парк «Алания парк» реализуется в рамках «прорывного» проекта «Развитие новых туристических дестинаций».

«Казачий хутор», включающий в себя закладку яблоневого сада и строительство плодохранилища, является подпроектом «прорывного» проекта «Агропромышленный комплекс».