На подъезде к Ставрополю временно закрыто движение грузовиков и автобусов

Сегодня, 11 января, с 11:45 на отрезке с 14 по 18 километр дороги «Подъезд к Ставрополю» временно закрыли движение тяжеловесного транспорта и автобусов до распоряжения. При этом легковой транспорт может спокойно проезжать по данному участку.

— Причина: неблагоприятные погодные условия. Объезд организован по маршруту через село Барсуки, – сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Кавказ 26.

Также ведомство просит водителей избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе, не превышать скоростной лимит и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Из-за непогоды повысился риск попасть в аварию.

Напомним, что на Ставрополье 11 января ожидается ветер до 28 м/с. Сильный ветер сохранится и 12-13 января, но уже 14 числа непогода начнет постепенно уступать благоприятным условиям. Однако в регионе по-прежнему будет холодно.