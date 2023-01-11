Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 15:58

В двух округах Ставрополья появились новые ФАПы

Их построили в Александровском и Туркменском округах
Инна МОРОЗОВА

В двух округах Ставропольского края появились два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Их возвели по нацпроекту «Здравоохранение» в селе Садовом Александровского округа и в ауле Шарахалсун Туркменского округа.

ФАПы полностью оборудованы мебелью и техникой, территория пунктов благоустроена. Есть кабинет фельдшера-акушера, процедурная.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко, в 2023 году в регионе планируется открыть 50 новых медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставрополья Владимиров Владимиров прокомментировал отмену занятий в школах из-за ветра и холода.