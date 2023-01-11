Губернатор Ставрополья прокомментировал отмену занятий в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Владимир Владимиров дал ответ, отменят ли занятия в школах из-за разгулявшейся на Ставрополье непогоды. По словам главы региона, службы справляются с последствиями сильного ветра и снега. В краевой столице коммунальщики работали всю ночь.

За прошедшую ночь с 10 на 11 января удалось восстановить водоснабжение в Невинномысске, режим повышенной готовности из-за опасности прорыва дамбы сняли. Восстановительные работы на электросетях в Предгорном и Шпаковском округе продолжаются.

Трасса «Минеральные воды – Кисловодск» почистили от снега, движение по дороге теперь открыто. Погодные условия, по словам губернатора, остаются сложными, но «не критическими». С ЧП в регионе продолжают справляться.

Однако школы на Ставрополье не станут закрывать из-за разгулявшейся непогоды, все уроки пройдут в штатном режиме. Сильный ветер, снег и гололед не стали причиной, по которой отменят занятия в учреждениях. Губернатор региона сообщил, что школьники по-прежнему могут безопасно добираться до школы и обратно.

— Несмотря на сильный ветер и холодную погоду, приняли решение не отменять занятия в школах. Возможно, на дорогу потребуется больше времени, а одеваться придется теплее, но большинство ребят сегодня могут безопасно добраться в школу и домой, – сообщил глава Ставрополья в соцсетях.

Граждане в комментариях, однако, не оценили такой подход. Некоторые родители даже интересуются, сколько можно не водить ребенка в школу без справки от врача. Люди остались недовольными таким решением, кто-то дает в сравнение другие регионы, где школьников оставили дома.