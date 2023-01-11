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НовостиОбщество11 января 2023 17:33

На Ставрополье в праздничные дни снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Заболеваемость снизилась на 59%
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае уменьшилось количество заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

С начала 2023 года заболеваемость снизилась на 95%. Со 2 по 8 января в регионе зарегистрировали 11 014 заболевших.

Между тем, в минздраве региона отмечают, что пока преждевременно говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки. Ситуация станет понятнее в первые две рабочие недели.

Отмечается, что чаще всего у жителей Ставрополья выявляют свиной грипп, который может привести к тяжелым осложнениям.

Ранее сообщалось, что в Александровском и Туркменском округах Ставрополья появились новые фельдшерско-акушерские пункты.