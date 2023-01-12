В Пятигорске 18-летний водитель разогнался и не справился с управлением

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье в городе Пятигорске 11 января примерно в 14:00 на улице Георгиевской 18-летний водитель «Лады Приоры» выбрал небезопасную для движения скорость с учетом условий на дороге. Из-за этого молодой водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в «Ниву».

— С травмой головы 18-летний водитель Приоры, житель Пятигорска, доставлен в больницу, тяжесть травм обусловлена непристегнутым ремнем безопасности в момент ДТП, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Выяснилось, что стаж вождения парня всего пять месяцев. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего. О других пострадавших ведомство не сообщает.

Другой начинающий водитель, который уже считается злостным нарушителем правил дорожного движения, не справился с управлением на трассе Минераловодского округа. В итоге он врезался в дорожное ограждение. Пассажира доставили в больницу с травмами.