«Россети Северный Кавказ» в Дагестане восстановили электроснабжение 23,5 тыс. домов, пострадавших из-за непогоды

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» вторые сутки в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопадов и порывистого ветра в Республике Дагестан.

К утру 12 января специалисты «Россети Северный Кавказ» возобновили электроснабжение 95 % потребителей, оставшихся накануне без света.

За сутки проведения аварийно-восстановительных работ энергетики вернули свет в 23,5 тыс. домовладений и многоквартирных домов. Восстановлено 90 высоковольтных линий электропередачи основной сети 6-10 кВ из 110 поврежденных.

Прогнозы об ухудшении метеоусловий подтвердились, сегодня стихия спровоцировала новые и повторные технологические нарушения на энергообъектах.

Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды. В восстановительных мероприятиях задействованы 33 бригады энергетиков: 132 специалиста, 49 единиц спецтехники.

Напомним, МЧС по Республике Дагестан предупредило об усилении 12-13 января шквалистого ветра с порывами до 28 м/с. Это затрудняет процесс восстановления энергоснабжения, однако энергетики не прекращают проведение работ, учитывая важность их скорейшего завершения для комфорта жителей региона.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220.