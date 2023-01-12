За 2022 год на Ставрополье родилось больше 25,5 тысяч детей

На Ставрополье в 2022 году зарегистрировано больше 25,5 тысяч новорожденных. Мальчиков оказалось на 300 больше, чем девочек. Как сообщили в пресс-службе правительства Ставрополья, среди имен лидируют имя Артем (463), Александр (407) и Михаил (394). А девочек родители чаще всего называют София (491), Ева (401) и Мария (377).

— Встречаются редкие и необычные имена. Среди мужских имен можно отметить такие, как Севастьян, Август, Софрон, Анил, Мир, Белогор и Тарас, женских – Ясения, Ария, Ильяна, Лора, Таяна, Лучезара и Евласия, – сообщает ведомство.

Уже в 2023 году, когда на Ставрополье разгулялась непогода, перед детьми постарше стала проблема – как добраться до школы. Некоторые считали, что занятия отменят, как это сделали в других регионах. И губернатор региона прокомментировал отмену занятий из-за ветра и холода.