Оптика в каждый дом: «Ростелеком» построил сеть для жителей 53 населенных пунктов Ставропольского края

Организация сети в зонах индивидуальной застройки - процесс сложный, в нем задействованы десятки специалистов. Фото: stavropol.rt.ru

В 2022 году «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для 53 населенных пунктов Ставрополья. Большую часть (89%) из них составляют отдаленные села, хутора и поселки, расположенные в 22 муниципальных районах края. Возможность подключения к интернету получили около 70 тыс. жителей ставропольской глубинки. Общая протяженность построенной сети составила 3 тыс. км.

«Интернет дома – это больше, чем кабель. Это возможность быть в одном информационном поле со всем миром. Общаться, работать, решать социально значимые задачи, вне зависимости от того, живешь ты в Ставрополе или в селе Орловка. Мы понимаем это и планомерно строим “технический фундамент” для современной телеком-инфраструктуры региона. Организация сети в зонах индивидуальной застройки — процесс сложный, в нем задействованы десятки наших специалистов. В планах на будущий год расширить зону покрытия вдвое», — отметил Евгений Кириченко, технический директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

В шести сельских пунктах Нива и Орбельяновка (Минераловодский район), Быкогорка (Предгорный район), Верхнедубовский (Шпаковский район), Михайловка (Советский район) современная цифровая связь появилась впервые. Специалисты «Ростелекома» выполнили строительство волоконно-оптических линий связи по технологии GPON* («оптика в дом»). Эта технология позволяет обеспечивать надежную и стабильную связь при высокой скорости передачи данных. На ее основе абоненты могут подключить любые современные цифровые сервисы и услуги, в том числе «Умный дом», «Видеонаблюдение», образовательную платформу «Лицей», развлекательный видеосервис Wink и другие.

«Лучший подарок к Новому году! Через интернет сделали необходимые покупки и заказали подарки. В праздничную ночь по видеосвязи устроили "телемост" с родственниками, которые живут в Москве, Калуге, Беларуси. Видеосервис Wink от "Ростелекома" помог скрасить длинные новогодние каникулы. Благодаря современной связи начали осваивать социальные сети и делиться впечатлениями с друзьями и знакомыми в интернете», — рассказала Ирина Роговая, жительница села Михайловка.

Проверить техническую возможность и оформить заявку на подключение интернета в частный дом или квартиру жители Ставропольского края могут дистанционно на сайте «Ростелекома». Специалисты провайдера оперативно свяжутся с клиентом, помогут подобрать необходимое сетевое оборудование, оптимальный тарифный план, согласуют удобные дату и время проведения технических работ.

Получить дополнительную информацию о сервисах и тарифах провайдера можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800. м

* GPON (Gigabit Passive Optical Network) – современная технология прокладки волоконно-оптического кабеля до квартиры или частного дома, что гарантирует качественную цифровую связь для подключения нескольких услуг одновременно. GPON обеспечивает доступ в Интернет на скорости до 1 Гбит/с, что в 100 раз выше, чем по технологии ADSL.

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