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НовостиОбщество12 января 2023 10:53

На Ставрополье планируют провести капремонт 89 медучреждений в 2023 году

Деньги на это выделяются из краевого и федерального бюджета
Данил Юрков

Капитальный ремонт 89 медучреждений планируется провести на Ставрополье в 2023 году. В 2022 году в регионе отремонтировали 70 учреждений первичного здравоохранения и построили еще 40.

— Мы планируем приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов для сельских территорий. Появление новых ФАПов – залог получения своевременной медицинской помощи для людей, – сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

Ранее в Александровском и Туркменском округах Ставрополья уже построили появились новые ФАПы. Они полностью оборудованы мебелью и техникой, территория пунктов благоустроена. Есть кабинет фельдшера-акушера, процедурная.

Вместе с этим на Ставрополье приобретут 38 медицинских автомобилей и 11 единиц высокотехнологичного оборудования. Краевые ведомства обязали держать ситуацию с закупкой оборудования и машин под контролем. Даты капремонта не называют.