Начинающий водитель до полусмерти сбил женщину на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненской районной больнице на Ставрополье врачи борются за жизнь 30-летней пациентки, которую сегодня, 12 января, примерно в 8:00 сбили в станице Новотроицкой. По предварительным данным, водитель «Дэу Нэксия» не сбавил скорость на пешеходном переходе и сбил пешехода.

— С тяжелейшими переломами головы и ног, в состоянии контузии пострадавшая доставлена в больницу, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель, 40-летний житель округа, получил права всего две недели назад. В момент аварии мужчина был трезвый, по факту аварии проводится проверка.

Также на Ставрополье начинающий водитель «семерки» спровоцировал аварию. В результате 25-летний пассажир был доставлен в больницу с травмой плеча, сам водитель не пострадал.