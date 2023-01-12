В настоящее время на энергообъектах продолжают работу 37 бригад «Россети Северный Кавказ»

В Дагестан для ликвидации последствий непогоды направлены дополнительные бригады энергетиков

Во исполнение решений заседания Штаба электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» под руководством Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова в зону устранения последствий снегопада и шквалистого ветра в Дагестане направлены дополнительно 14 бригад энергетиков филиала «Дагэнерго», а также высокопроходимая спецтехника филиала ПАО «Россети» - МЭС Юга.

В настоящее время на энергообъектах продолжают работу 37 бригад «Россети Северный Кавказ»: 144 специалиста, 53 единицы спецтехники.

С учетом сохранения неблагоприятного прогноза погоды до 14 января (шквалистый ветер с порывами до 28 м/с) приведены в повышенную готовность специалисты энергокомпании в Чеченской Республике, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

За время ликвидации последствий непогоды в Дагестане 11 и 12 января энергетики «Россети Северный Кавказ» восстановили работу 10 подстанций 110 и 35 кВ, порядка 140 высоковольтных линий 6-10 кВ. Однако из-за усиливающейся непогоды возникают новые и повторные технологические нарушения, в том числе на объектах, мероприятия на которых были завершены ранее.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220.