Проблему отсутствия транспорта в Новопавловске решит прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края требует восстановить работу общественного транспорта в Новопавловске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Кировского района была организована проверка после которой стало известно, что в Новопавловске перевозить граждан должны были 4 городских муниципальных маршрута, но работал только один перевозчик. Теперь ведомство требует восстановить работу общественного транспорта в Кировском округе.

- Прокурор Кировского района в интересах неопределенного круга лиц в январе текущего года предъявил в суд исковое заявление о понуждении администрации Кировского городского округа организовать транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам № 2, № 4, № 6, – говорится в официальном сообщении ведомства. Устранение выявленных нарушений будет контролироваться надзорниками.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе выделили 11,5 млн рублей на льготные проезды. Деньги пойдут на возмещение затрат перевозчикам.