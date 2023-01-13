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НовостиПроисшествия13 января 2023 9:02

После сообщения о минировании все школы Кисловодска эвакуировали

В учреждениях находятся сотрудники экстренных служб
Анфиса КИМЕНИНИКО

Утром 13 января поступили анонимные сообщения о минировании всех учебных учреждений в городе-курорте Кисловодска. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- 13 января в Кисловодске началась эвакуация школ. Поступили электронные сообщения о том, что в учебных учреждениях находятся взрывные устройства. Экстренные службы и кинологи уже проверяют здания, — поделился подробностями глава города Евгений Моисеев.

Напомним, что ранее подобная ситуация происходила уже два раза на этой неделе. 11 и 12 января неизвестные также сообщили о минировании учебных заведений города Кисловодск.