На Северном Кавказе количество получателей пенсии на карты ВТБ выросло в 1,5 раза

За 2022 год число клиентов из Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло на 55%. В декабре перевели пенсию на карту банка в 2,2 раза больше жителей региона, чем за предыдущий месяц.

В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек.

«Десятки тысяч пенсионеров на Северном Кавказе предпочитают получать свои пенсии на карты ВТБ. Мы ценим выбор представителей старшего поколения и понимаем, насколько им важна поддержка, поэтому уделяем этому особое внимание в рамках инициативы банка «Семейный капитал», – комментирует управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко

ВТБ запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банк.

Для перевода пенсионных выплат в ВТБ клиенту необходимо быть зарегистрированным на Госуслугах, оформить дебетовую карту ВТБ «Мир» и подать соответствующее заявление в ВТБ Онлайн или любом отделении. Банк сам передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в ВТБ.