После взрыва бытового газа во Владикавказе прокуратура начала проверку

Во Владикавказе после взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября, 4 прокуратура начала проверку. Целью проверки стала оценка соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Западного района города Владикавказа.

— В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение законодательства, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля, – сообщает ведомство.

После проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования в отношении виновных, если таковые окажутся. Пока что проводится проверка, о пострадавших и силе хлопка ведомство не сообщает.

Тем временем в городе Кисловодске на Ставрополье уже третий день эвакуируют все школы из-за угрозы минирования. Во избежания опасности, если в зданиях действительно находятся взрывчатые вещества, всех людей выводят из учреждений.