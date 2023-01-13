Режим повышенной готовности ввели в Пятигорске из-за прорыва трубы

В городе Пятигорске на Ставрополье ввели режим повышенной готовности после прорыва трубопровода, из-за которого несколько поселков и микрорайонов остались без воды. В настоящее время специалисты устраняют причину аварии, которую ранее нашли.

— Водоканал планирует завершить ремонтные работы к 19:00, всеми необходимыми силами и средствами предприятие обеспечено. Далее пойдет заполнение системы, на это потребуется 12 часов, – сообщил глава города-курорта в соцсетях.

Котельные города обеспечены запасом воды, после оставления заявок к гражданам будут выезжать автоцистерны и обеспечивать людей необходимой жидкостью. Жителей просят не сливать теплоноситель с батарей. Предварительно, воду вернут завтра, 14 января, в 6:00. В некоторых частях Пятигорска давление воды понижено.