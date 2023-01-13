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НовостиОбщество13 января 2023 13:56

На Ставрополье могут создать реестр домашних животных

Инициативу выдвинул губернатор на пресс-конференции
Данил Юрков

О необходимости создания реестра домашних животных на Ставрополье сегодня, 13 января, заявил губернатор на пресс-конференции. Как считает глава региона, каждый любимец должен быть зарегистрирован.

— Я считаю, что государство должно потратиться на реестр домашних животных. Всех: от канареек до крокодилов. Там будет записано, что я их хозяин. Если я их отпущу или выкину, то я негодяй и должен понести за это ответственность, – рассказал губернатор Ставрополья.

По словам главы региона, сейчас есть приюты для безнадзорных животных, но они маленькие. А отпустить их нельзя, так как «оно [животное] пугает детей». Будет ли инициатива губернатора одобрена и появится ли реестр домашних животных, неизвестно.

Также на пресс-конференции губернатор Ставрополья рассказал о том, что сейчас разрабатываются новые меры поддержки семей участников специальной военной операции. Родственников бойцов планируют избавить от некоторых налогов.