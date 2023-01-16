На Ставрополье в аварии погиб водитель-бесправник

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Левокумском округе Ставрополья 15 января в 20:20 вблизи села Левокумского водитель ВАЗ-21060 решил разогнать автомобиль до небезопасной скорости, из-за чего не справился с управлением, выехал на встречку и съехал с дороги, перевернувшись.

От полученных травм, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, 44-летний водитель-бесправник, житель Нефтекумского округа, скончался. У мужчины посмертно взяли кровь на установление состояния опьянения.

— Автомобиль, на котором передвигался гражданин, снят с регистрации владельцем. По факту автоаварии проводится проверка, – сообщает ведомство. Автоинспекторы установят точные причины произошедшего.

Другая смертельная авария произошла в Минеральных водах. Там водитель умер в пути и спровоцировал аварию. Личность и причина смерти умершего устанавливаются экстренными службами города.