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НовостиОбщество16 января 2023 13:56

В Ставрополе на Крещение будут работать три купели

Для безопасности на них будут дежурить спасатели, медики и полицейские
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Три купели будут работать в Ставрополе во время крещенских купаний с 18 на 19 января. В остальных местах, как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, купаться опасно для жизни и здоровья.

— В краевой столице для крещенских купаний будут организованы купели на «Холодных родниках»,«Корытах» и на источнике Серафима Саровского. В иных местах и водных объектах купание запрещено и опасно для жизни, – сообщает ведомство.

Во время купаний будут дежурить бригады медиков, спасателей и полицейских. Также, как сообщалось ранее, в краевой столицы будет перекрыта улица Лесная от улицы Октябрьской до дома № 229. Ограничение продлится с 20:00 18 января до 4:00 19 января.

Медики уточняют, что купаться в ледяной воде стоит только здоровым и закаленным людям. А если кому-то хочется приобщиться к этому занятию, предварительно следует проконсультироваться с врачом.

Также спасатели ПАСС СК будут дежурить на 11 водоемах по всему Ставрополью. Специалисты будут следить за безопасностью граждан во время купания.