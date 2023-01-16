В Пятигорске оборудовали место для купаний на Крещение

В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края определили место для крещенских купаний. Купель подготовили в поселке Горячеводском по улице Есаульской. Об этом сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Массовые купания состоятся в ночь с 18 на 19 января. Великое освящение воды - в 20:00 18 января.

Купель будет работать до утра 19 января.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на Крещение будут работать три купели: на «Холодных родниках»,«Корытах» и на источнике Серафима Саровского. В других местах купания запрещены. В местах массовых купаний будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.