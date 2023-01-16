Кадетскую школу в Ставрополе проверят после сообщений об избиении ребенка плетью

В кадетской школе в Ставрополе пройдут проверки на предмет соблюдения прав учащихся. Для этой цели по поручению главы города Ивана Ульянченко создана рабочая группа, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что шестиклассника выпороли плетью в стенах школы. Об этом сообщил отец мальчика.

По словам ставропольца, его сын пришел домой со следом удара на спине. Якобы мальчика ударили из-за незначительной провинности.

Мэр Ставрополя подчеркнул, что подобные ситуации в отношении детей недопустимы. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Также о проверке сообщили ГУ МВД по Ставропольскому краю и краевая прокуратура.