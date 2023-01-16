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НовостиПроисшествия16 января 2023 18:59

Прокуратура и СКР проводят проверку по факту смертельного ДТП на выезде из Ставрополя

В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли и шестеро пострадали
Инна МОРОЗОВА

СУ СК РФ по Ставропольскому краю и прокуратура проводят проверку по факту смертельной аварии с участием маршрутки и двух легковушек.

Напомним, ДТП произошло вечером 16 января на выезде из Ставрополя в направлении Михайловска.

Водитель ВАЗ-2114 при обгоне зацепил автомобиль Daewoo Nexia. После этого обе машины выехали на встречку и столкнулись с пассажирским микроавтобусом.

В результате тройного ДТП погибли два человека – водитель и пассажир отечественной легковушки. Еще шестеро пострадали, трое из них госпитализированы, сообщает УГИБДД.