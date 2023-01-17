В покушении на убийство подозревают ученицу сельской школы в Дагестане

Школьницу задержали сотрудники правоохранительных органов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело после поножовщины в одной из сельских школ республики. Подозреваемой по делу о покушении на убийство стала 9-классница, напавшая с ножом на сверстницу.

Напомним, инцидент произошел в школе села Муги Акушинского района республики. На уроке по алгебре одна из учениц внезапно напала на одноклассницу с ножом.

По данным СКР по Дагестану, девочка нанесла сверстнице не менее семи ударов ножом. Пострадавшую экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями. Нападавшая была задержана.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по РД.

Причины разногласия одноклассниц не сообщаются.