Напала на уроке: школьница ранила ножом одноклассницу в Дагестане

Ребенку оказали необходимую помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В двух разных школах Дагестана в один день произошли идентичные ЧП: школьники ранили ножами сверстников. В одном случае разборки с поножовщиной учинили девочки-старшеклассники, в другом – мальчишки в возрасте 12 лет.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», в школе села Муги во время урока по алгебре 9-классница внезапно напала с ножом на одноклассницу. Она нанесла сверстнице несколько ударов. Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали, а нападавшую задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Второй инцидент произошел между соседскими школьниками из селения Курах. Мальчишки учились вместе с первого класса и неплохо общались. Оба из благополучных семей. Домой из школы часто возвращались вместе. Так было и в тот день. По пути домой один из них неудачно пошутил над именем отца одноклассника. Завязалась драка, во время которой автор неудачной шутки выхватил из кармана ножик и ударил им в спину школьного товарища.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отправили домой. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

В обстоятельствах этих инцидентов предстоит разобраться правоохранительным органов.

Ране «КП-Северный Кавказ» сообщала о скандальном происшествии в кадетской школе Ставрополя. Там педагог применил к ученику жестокие меры воспитания – избил плетью за провинность.

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