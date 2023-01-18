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НовостиПроисшествия18 января 2023 6:22

На трассах Ставрополья 18 января туман создает нулевую видимость

Автоинспекторы просят быть осторожными на дороге
Данил Юрков

Сегодня, 18 января, в Курском округе Ставрополья автоинспекторы заметили густой туман, создающий нулевую видимость на дороге «Новопавловск – Курская – Моздок». Из-за погодных условий водителям следует быть осторожнее, чтобы не спровоцировать опасные аварийные ситуации на дороге.

— Максимально снижайте скорость, избегайте маневров обгона и опережения. Обозначьте себя включенными аварийными огнями, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О состоянии других трасс автоинспекторы не сообщают.

Тем временем на дорогах Ставрополя прекратят работу маршруты №37 и №51. Для данных маршрутов выберут новых перевозчиков, конкурс проведут на следующей неделе. Также с дорог города уберут дублирующие маршруты, которые давно не работают.