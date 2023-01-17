В Ставрополе прекратят работу маршруты №37 и №51

В краевой столице временно прекратят работу маршруты №37 и №51. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Борис Борисов.

Для данных маршрутов выберут новых перевозчиков, конкурс проведут на следующей неделе.

Также стало известно, что с улиц Ставрополя уберут дублирующие маршруты №44 и №39, которые давно не работают.

Борис Борисов добавил, что после выходных и праздничных дней общественный транспорт работает в обычном режиме. На улицы выходят около 750 единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске на Крещение ограничат парковку автомобилей возле храмов с 18:00 и до окончания мероприятий.