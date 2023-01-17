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НовостиОбщество17 января 2023 13:12

В Кисловодске на Крещение возле храмов ограничат парковку автомобилей

Ограничение будет действовать с 18:00 и до завершения мероприятий
Данил Юрков

На Ставрополье в городе Кисловодске на Крещение возле храмов с 18:00 и до завершения мероприятий ограничат парковку возле Свято-Никольского собора, Пантелеймоновского храма и Крестовоздвиженской церкви. Об этом сообщил глава города-курорта.

— Просьба к водителям соблюдать правила безопасности и выбирать другие маршруты, – написал глава города Кисловодска в социальных сетях. О том, где можно припарковать автомобили неподалеку от храмов, мэр курорта не сообщил.

После обряда освящения вод в ночь на 19 января в Зеркальном пруду в городе-курорте начнутся Крещенские купания. Прийти могут все желающие, во время Крещения ставропольские спасатели будут дежурить на 11 водоемах.

Также места для купаний оборудовали в Пятигорске и в Ставрополе. В краевой столице в ночь с 18 на 19 января будут работать три купальни.