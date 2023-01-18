Автодорога на Комы-Арт открыта после реконструкции

Фото: www.alania.gov.ru

В Северной Осетии после реконструкции открыт участок дороги от селения Мацута до альплагеря Комы-Арт, протяжённостью 21,3 км (2-й пусковой комплекс) с подъездом к селению Галиат. В торжественном мероприятии принял участие Глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

Специалисты реконструировали 5 мостовых переходов, на опасных виражах установлено бетонное барьерное ограждение. На многих участках дорожное полотно было расширено, что сделало его более безопасным для движения автомобилей. Для пассажиров общественного транспорта вдоль дороги построены остановочные павильоны.

На всем протяжении реконструированного участка уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, укреплены обочины.

Как отметил Сергей Меняйло, обновленный транспортный объект обеспечит комфортное путешествие как для гостей, так и жителей республики.

– У нас в планах – дополнительное развитие объекта. Ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство тоннеля на 22 км автодороги Чикола - Мацута - Комы-Арт. Его строительство позволит обеспечить более безопасное движение на этом участке дороге, там, где отмечается опасность схода лавин, камнепадов. Безусловно, развитие дорожной инфраструктуры прямо пропорционально развитию туризма в целом. Дигорское ущелье – одно из самых живописных мест Осетии. У нас большой поток туристов в республику. И сейчас мы делаем большую ставку на развитие в этом районе республики туризма, планомерно обеспечивая комфортный и безопасный доступ людей к местам отдыха. В прошлом году нам удалось завершить много объектов дорожной инфраструктуры. В этом году уже спланирован ряд мероприятий. В частности, провести тоннель в Дигорском ущелье и завершить второй-третий этапы строительства дороги на «Мамисон», – сказал Сергей Меняйло.