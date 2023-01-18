Ставропольским туристам в Долине нарзанов теперь доступен быстрый мобильный интернет

Долина нарзанов — бальнеологическая местность на Кавказских Минеральных Водах. Фото: stavropol.megafon.ru

МегаФон первым из операторов связи обеспечил покрытие LTE на территории Долины нарзанов в Кабардино-Балкарии. Теперь гости из всех уголков страны могут поправлять здоровье на минеральных источниках и одновременно оставаться онлайн.

Гости курорта уже сейчас пользуются мобильным интернетом на средней скорости 23 Мбит/с, максимальный же показатель превышает 80 Мбит/с. Такое качество соединения позволяет делиться яркими фото и видео онлайн, вести прямые эфиры в соцсетях и мессенджерах непосредственно от уникальных минеральных источников.

«Индустрия гостеприимства в Кабардино-Балкарии стремительно развивается — все больше жителей страны, в том числе из самых отдаленных регионов, открывают для себя чудесный мир Северного Кавказа. Мы видим рост туристического потока в республику из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, со Ставрополья. Помимо гостиниц, кафе и заправок, гостям, конечно, нужна и надежная мобильная связь. Поэтому инженеры компании последовательно улучшают качество связи в самых популярных местах отдыха в регионе», — рассказал Роман Терехин, директор МегаФона в Кабардино-Балкарии.

Долина нарзанов — бальнеологическая местность на Кавказских Минеральных Водах, расположенная в 30 км от Кисловодска на территории КБР. Еще в древности люди заметили целебные свойства воды из родников в этих местах. Сегодня здесь работает одноименный Экопарк с возможностью проживания, отдыха и развлечений круглый год.

«На относительно небольшой территории из-под земли бьют более 20 минеральных источников со своими неповторимыми свойствами и составом, в том числе легендарный Серебряный источник, вода из которого не протухает годами. Плюс стерильный воздух и олимпийская высота 1300 м — такое сочетание делает это место по-настоящему уникальным, аналогов ему не существует во всем мире», — комментирует Хасан Ажахов, автор и инвестор проекта «Экопарк Долина Нарзанов».

Ранее МегаФон расширил покрытие сети LTE в туристических локациях КБР: в аэропорту Нальчика, на Голубых озерах, на склоне Чегет, а также на главной вершине страны — горе Эльбрус. Эта базовая станция-рекордсмен — она построена на отметке 3 890 м над уровнем моря и удерживает звание самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе.