На Ставрополье 63-летний директор предприятия обвиняется в даче взятки

На Ставрополье директор предприятия может оказаться в тюрьме за дачу взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Шпаковском округе Ставрополья в сентябре 2021 года сотрудники автоинспекции патрулировали села Сенгилеевского и для проверки документов остановили водителя трактора. Мужчина сообщил о ситуации 63-летнему работодателю, так как не хотел получать штраф.

— Чтобы избежать возможной административной ответственности водителя, работодатель позвонил своему знакомому участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Шпаковский», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Правоохранитель обещал уладить проблему с автоинспекторами за 20 тысяч рублей. В октябре и ноябре 2021 года директор передал деньги сотруднику, который и не планировал помогать. Только вот о взятке узнали: в отношении директора возбудили уголовное дело за дачу взятки, а в отношении правоохранителя – за мошенничество.

— За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело в отношении правоохранителя, ранее утвержденное прокуратурой, находится в суде на рассмотрение. Теперь директор и полицейский могут оказаться в тюрьме.