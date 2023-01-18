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НовостиПроисшествия18 января 2023 11:45

На Ставрополье 63-летний директор предприятия обвиняется в даче взятки

Уголовные дела в отношении обвиняемого и экс-сотрудника ДПС находятся в суде
Данил Юрков
На Ставрополье директор предприятия может оказаться в тюрьме за дачу взятки

На Ставрополье директор предприятия может оказаться в тюрьме за дачу взятки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Шпаковском округе Ставрополья в сентябре 2021 года сотрудники автоинспекции патрулировали села Сенгилеевского и для проверки документов остановили водителя трактора. Мужчина сообщил о ситуации 63-летнему работодателю, так как не хотел получать штраф.

— Чтобы избежать возможной административной ответственности водителя, работодатель позвонил своему знакомому участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Шпаковский», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Правоохранитель обещал уладить проблему с автоинспекторами за 20 тысяч рублей. В октябре и ноябре 2021 года директор передал деньги сотруднику, который и не планировал помогать. Только вот о взятке узнали: в отношении директора возбудили уголовное дело за дачу взятки, а в отношении правоохранителя – за мошенничество.

— За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело в отношении правоохранителя, ранее утвержденное прокуратурой, находится в суде на рассмотрение. Теперь директор и полицейский могут оказаться в тюрьме.