В крещенскую ночь на Ставрополье ожидаются слабые морозы до -4 градусов

Фото: ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в крещенскую ночь с 18 на 19 января местами ожидаются слабые морозы до -4 градусов, однако где-то температура поднимется до +1. В краевой столице при этом ждут -2...-4 градуса во время окунания в купели.

Завтра, 19 января, после крещенской ночи в регионе поднимется температура до +12 градусов. До этого спасатели предупреждают людей о правилах купания в купели, оборудованной в специально подготовленном месте.

Перед купанием следует разогреться и сделать разминку, а после окунания в воду не стоит погружаться с головой из-за рефлекторного сужения сосудов головного мозга. После купания стоит протереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Напомним, что в Ставрополе на Крещение заготовили три купели на «Холодных родниках»,«Корытах» и на источнике Серафима Саровского. В иных местах купаться в краевой столице опасно.