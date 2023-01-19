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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:36

Судебные приставы Ставрополья в 2022 году восстановили трудовые права на 38 млн

Гражданам не выплачивали зарплаты до вмешательства органов
Данил Юрков

На Ставрополье за 2022 год судебные приставы восстановили трудовые права граждан на 38 млн рублей. Задолженность по зарплатам не возмещали работающим гражданам, пока не вмешались органы и не заставили работодателя выплатить долг.

— Так, в 2022 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю на исполнении находилось 838 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, – сообщает пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю.

К должникам применяли комплексы принудительных мер, чтобы те заплатили сотрудникам деньги. Благодаря этому окончено 641 исполнительное производство. Сотрудники взыскали 38 млн рублей в пользу работников предприятий и организаций региона.

При этом, сообщает ведомство, в рамках взысканий задолженностей по зарплате судебными приставами не возбуждались уголовные дела.

Однако другие структуры уголовные дела возбуждали. Так, в отношении директора ставропольского предприятия, который не выдал зарплаты 33 сотрудникам на 1,2 млн, возбуждено уголовное дело. Долги сотрудникам выплатили.