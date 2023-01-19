Из-за тумана два самолета не смогли приземлиться в аэропорту «Владикавказ»

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В Северной Осетии из-за густого тумана видимость снизилась до такой степени, что два самолета компаний «Победа» и S7 не могут сесть в аэропорту «Владикавказ».

Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажирские самолеты самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы. Отследить местонахождение воздушных суден можно разным системам в интернете.

Вероятно, самолеты отправят садиться в другие аэропорты, однако на данный момент сведений на этот счет не поступало. Пассажиры и пилоты ждут указаний, чтобы проследовать к посадочной полосе. Сейчас сесть мешает сильно ограниченная видимость.

Тем временем на Ставрополье прямо на въезде в Кисловодск сгорел экскурсионный автобус. Горящий транспорт попал на видео. Причины происшествия устанавливаются, однако сейчас из-за возгорания стоит огромная пробка из машин.