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НовостиПроисшествия19 января 2023 14:05

Отец избитого нагайкой ставропольского кадета заступился за педагога

Видеообращение мужчина выложил в социальных сетях
Данил Юрков

Житель Ставрополья, отец избитого нагайкой кадета, заступился за уволенного педагога. В своем видеообращении, которое он выложил на своей страничке в социальных сетях, мужчина сообщил, что не ожидал такой общественной реакции.

— Конечно, все это так раздулось. Я даже не ожидал, когда выкладывал этот пост, пост был совсем о другом. Пост был о воспитании ребенка, – пояснил отец кадета.

Педагог, по словам мужчины, «вот такой» с поднятым пальцем вверх просто, мол, допустил ошибку. Правда, преподавателя уволили, в отношении него возбудили уголовное дело. Ошибка оказалась фатальной для карьеры мужчины.

Отец избитого ребенка считает, что воспитатель уже получил достаточно суровое наказание за свой промах. Подробнее о случившемся и видеообращение жителя оставили в материале «КП-Ставрополь».