«Как мужик – вот такой!»: отец избитого плетью кадета вступился за педагога

Отец пострадавшего мальчика пожалел о сделанной публикации. Фото: стоп-кадр видео.

В Ставрополе отец избитого плетью кадета выступил с заявлением в поддержку офицера-воспитателя, уволенного после случившегося. Видеообращение к общественности он разместил на своей странице в социальных сетях.

Мужчина заявил, что не предполагал, что сделанная им публикация о наказании плетью вызовет такой резонанс и станет для офицера-воспитателя причиной серьезных проблем.

- Конечно, все это так раздулось. Я даже не ожидал, когда выкладывал этот пост, пост был совсем о другом. Пост был о воспитании ребенка, - пояснил отец кадета.

Он также отметил, что педагог – отличный мужик, который просто допустил промах.

- Офицер как мужик – вот такой! Но как педагог, получилось так, что он допустил ошибку. Фатальную ошибку. Он взял и ударил ребенка. Да, не справился с эмоциями. Офицер уже получил свое наказание, он получил свой урок. Его уволили, на него заведено уголовное дело. Но не более того, - заявил мужчина.

Следы удара. Фото: архив героя публикации.

Напомним, кадетская школа имени генерала Ермолова в Ставрополе оказалась в эпицентре скандала после публикации, сделанной родителем одного из шестиклассников. Мужчина разместил в соцсети снимок спины сына со следами от ударов нагайкой. Педагога, применившего жестокий метод воспитания, уволили, а в кадетку нагрянули с проверкой следственные органы, прокуратура и представители администрации.

Факт избиения подтвердился, после чего был также уволен заместитель директора по военному направлению, руководителю учебного заведения Николаю Панину объявили выговор.

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