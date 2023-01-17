«Мы на стороне ученика»: комитет образования Ставрополя прокомментировал инцидент с избиением кадета

Кадета казачьего класса наказали плетью. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В комитете образования города Ставрополя прокомментировали инцидент с рукоприкладством и жестоком мерами воспитания в кадетской школе имени генерала Ермолова.

В ведомстве отметили, что в кадетскую школу была направлена рабочая группа для проведения комплексной проверки. Факт неправомерного обращения с воспитанником действительно подтвердился.

- Воспитатель уволен. К руководителю также применены меры дисциплинарного воздействия в виде выговора. Также уволен заместитель директора, который отвечал за военное направление, - пояснила Евгения Волосовцова, исполняющая обязанности руководителя комитета образования администрации города Ставрополя.

Евгения Волосовцова прокомментировала инцидент. Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

Глава комитета отметила, что после произошедшего в школах городах будет усилена воспитательная работа.

- Меры такого воздействия мы, конечно, не поддерживаем. Считаем, что нужно усилить воспитательную работу во всех школах города Ставрополя. Думаю, что это будет одна из больших тем нашего ближайшего совещания. Такого в школе быть не должно! – сказала Евгения Волосовцова, отметив, что комитет остается на стороне ученика.

Следы от плети. Фото: соцсети.

Напомним, скандал вокруг кадетской школы разгорелся после того, как родитель одного из воспитанников 6 казачьего класса рассказал о том, что его сына наказали плетью за провинность. В доказательство он разместил фото спины сына со следами ударов.

К слову, после реакции городских властей и правоохранительных органов отец пострадавшего кадета поспешил удалить публикацию из соцсетей.

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