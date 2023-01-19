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НовостиОбщество19 января 2023 16:01

На Ставрополье благоустроят еще 13 общественных территорий в 2023 году

Благоустройство проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае в 2023 году благоустроят еще 13 зон отдыха в муниципалитетах края. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Хлопянов.

В частности, в станице Ессентукской запланирована реконструкция парковой зоны.

Также планируется привести в порядок проспект Октябрьской Революции в Ставрополе и сквер «Капка» в Железноводске.

Будут благоустроены общественные территории в Андроповском, Арзгирском, Кировском, Левокумском и других округах.

Благоустройство проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что в Железноводске из заброшенного кинотеатра сделают концертный зал. На это потратят 2 млрд рублей.